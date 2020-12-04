16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волонтеры продолжают доставлять пожилым людям продукты Самарская область может стать пилотным регионом, где внедрят гостевой режим для усыновления детей Жителям Самарской области предложили исполнить "Мечту ветерана" Многодетная семья из Сызрани благодаря губернатору получила двухэтажный дом Алексей Транцев: В проекте бюджета-2021 меры социальной поддержки приумножены

Соцподдержка Общество

ПГК реализует программу социальной поддержки сотрудников в период пандемии COVID-19

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 7
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первая грузовая компания (ПГК) окажет помощь сотрудникам на фоне второй волны пандемии COVID-19. В начале декабря все работники, чей среднемесячный доход составляет ниже 120 тыс. рублей, получат единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей на человека. С учетом 14 филиалов, а также производственных площадок, расположенных по всей территории России, выплатами будет охвачено порядка 70% сотрудников компании.

В марте этого года оператор одним из первых перевел большую часть работников на дистанционный режим работы. В соответствии с разработанной моделью управляемой удаленной структуры, состоящей из центрального аппарата компании и 14 филиалов в различных регионах России, был обеспечен доступ к программным продуктам и ресурсам, а также предоставлена компьютерная техника тем, у кого ее дома нет.

Для специалистов, продолживших работать в офисах, внедрена система гибкого графика прибытия на работу. Во всех зданиях компании действует температурный контроль. В местах общего пользования установлены резервуары с антисептиками и дезинфицирующими средствами. Организовано регулярное бесплатное тестирование на COVID-19 методом ПЦР.

В конце ноября о мерах поддержки работников также сообщила Группа НЛМК (основной акционер, как и у ПГК — Fletcher Group Holdings Limited). 46 тысяч российских сотрудников компании получили единовременную денежную выплату.

Общая сумма выплат работникам ПГК и НЛМК составила 1,7 млрд рублей.

Сюда не входят средства, направленные ранее на оказание помощи пенсионерам, медицинским учреждениям в регионах присутствия компаний, закупку медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования, которые используются для профилактики и лечения больных COVID-19.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3