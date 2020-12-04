ПГК реализует программу социальной поддержки сотрудников в период пандемии COVID-19

Первая грузовая компания (ПГК) окажет помощь сотрудникам на фоне второй волны пандемии COVID-19. В начале декабря все работники, чей среднемесячный доход составляет ниже 120 тыс. рублей, получат единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей на человека. С учетом 14 филиалов, а также производственных площадок, расположенных по всей территории России, выплатами будет охвачено порядка 70% сотрудников компании.

В марте этого года оператор одним из первых перевел большую часть работников на дистанционный режим работы. В соответствии с разработанной моделью управляемой удаленной структуры, состоящей из центрального аппарата компании и 14 филиалов в различных регионах России, был обеспечен доступ к программным продуктам и ресурсам, а также предоставлена компьютерная техника тем, у кого ее дома нет.

Для специалистов, продолживших работать в офисах, внедрена система гибкого графика прибытия на работу. Во всех зданиях компании действует температурный контроль. В местах общего пользования установлены резервуары с антисептиками и дезинфицирующими средствами. Организовано регулярное бесплатное тестирование на COVID-19 методом ПЦР.

В конце ноября о мерах поддержки работников также сообщила Группа НЛМК (основной акционер, как и у ПГК — Fletcher Group Holdings Limited). 46 тысяч российских сотрудников компании получили единовременную денежную выплату.

Общая сумма выплат работникам ПГК и НЛМК составила 1,7 млрд рублей.

Сюда не входят средства, направленные ранее на оказание помощи пенсионерам, медицинским учреждениям в регионах присутствия компаний, закупку медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования, которые используются для профилактики и лечения больных COVID-19.