Объявление о торгах. Продажа права требования ООО "Виктор и Ко Мега Парк" к АО "Промышленное строительство" и ООО "Автозаводстрой"

Организатор торгов — ООО "СЕРЕНИТИ" (ОГРН 1177746305670, ИНН 9705092769, КПП 770501001, сайт в интернете — www.torgiserenity.com, e-mail: torgiserenity@gmail.com, адрес: 115035, г. Москва, Климентовский пер., д. 10, стр. 3, каб. 19, тел. 8-495-055-05-75), действующий на основании Договора № 01-12д от 01.12.2020 г., заключенного между ООО "Виктор и Ко Мега Парк" (ОГРН 1066312051189 ИНН 6312065935, 443028 Самарская область, Самара, территория 18 км Московского шоссе, д. 25Б) в лице генерального директора Суркова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества — ООО "Виктор и Ко Мега Парк" (ОГРН 1066312051189 ИНН 6312065935, 443028 Самарская область, Самара, территория 18 км Московского шоссе, д. 25Б).

Торги проводят на основании и в соответствии с: Решением единственного участника № 1 от 01.12.2020 года ООО "Виктор и Ко Мега Парк" (ОГРН 1066312051189, ИНН 6312065935) в лице генерального директора Суркова Андрея Викторовича, а также Положением о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества ООО "Виктор и Ко Мега Парк" (ИНН 6312065935) от 01.12.2020 года. Торги проводятся на электронной площадке ООО "Тендерные технологии" (ОГРН 1116195000679, ИНН 6163106163), по адресу в сети Интернет: https://etp.tender.one/.

На торгах подлежит продаже следующее имущество: Лот № 1: Дебиторская задолженность (права требования) ООО "Виктор и Ко Мега Парк" к АО "Промышленное строительство" ИНН 6323069233 (на сумму 392 818 663,17 руб.), к ООО "Автозаводстрой" ИНН 6323100170 (на сумму 401 224 320,40 руб.) на сумму 794 042 983,57 руб. Доп. информацию, ознакомиться с предметом торгов, а также с документами на имущество можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода приема заявок по будням с 11:00 до 17:00 (по МСК; обед с 13:00 до 14:00) по письменному запросу на адрес электронной почты с подтверждением личности и полномочий представителя участника (претендента) торгов e-mail: torgiserenity@gmail.com, тел. +79260112140, а также на электронной площадке.

Заявки и документы для оформления участия в торгах в форме электронных документов по перечню и содержанию согласно ФЗ-223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", представляются претендентом через оператора ЭТП. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на указанной ЭТП. Лицо, зарегистрированное на ЭТП в статусе участника торгов, вправе подать заявку на участие в открытых торгах посредством заполнения формы, доступ к которой осуществляется из личного кабинета данного лица. Введенные на форме данные и приложенные документы заверяются электронной подписью этого лица. Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим законодательством РФ на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя; № контактного тел., адрес электронной почты; реквизиты для возврата платежа.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и должен быть зачислен в срок, не позднее последнего дня приема заявок на участие в открытых электронных торгах. Задаток вносится (оплачивается) на счет организатора торгов: Получатель ООО "СЕРЕНИТИ", ОГРН 1177746305670, ИНН 9705092769, КПП 770501001, Банк получателя: АО "Джей энд Ти Банк", БИК: 044525588, р/с 40702810100000009834, к/с 30101810845250000588. В назначении платежа указать: наименование продавца, наименование заявителя, № лота и код торговой процедуры, за участие в которых вносится Задаток.

Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере 794 042 983,57 руб. (без НДС). Сроки проведения торгов: Период приема заявок на участие в торгах: с 10:00 08.12.2020 по 19:00 18.12.2020. Дата торгов: 21.12.2020 в 12:00. Шаг аукциона — 1 (один) % от начальной продажной цены имущества. Время на 1 шаг аукциона — 15 минут; Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим сообщением о торгах; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; платеж не был зачислен на указанный в сообщении о торгах счет, в установленный таким сообщением срок.

Победителем в торгах признается участник, предложивший в ходе аукциона максимальную цену. Итоги торгов подводятся на ЭТП после определения победителя. Ознакомиться с проектом договора купли-продажи можно на ЭТП. Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи (далее по тексту — ДКП) в срок, не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения предложения о заключении такого договора.

В случае отказа или уклонения победителя от подписания ДКП в течение 5 (Пяти) дней со дня получения предложения о заключении такого договора, внесенный платеж ему не возвращается. В этом случае организатор торгов предлагает заключить ДКП участнику, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя. Победитель обязан уплатить в течение 15 дней с даты заключения ДКП определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее платежа по реквизитам, которые будут указаны в договоре купли-продажи, заключенном по итогам торгов.