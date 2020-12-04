Николай Абашин рассказал о перспективах развития областного агропромышленного комплекса

В 2020 г. сельчане собрали рекордный урожай зерновых культур — 2 млн 870 тыс. т. Последний раз такие "стахановские" результаты аграрии области демонстрировали в 1990 году.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан за огромный труд и вклад в укрепление экономики региона. По его словам, в советское время показатели сбора зерновых бывали и больше, но ведь и посевы занимали куда более обширные территории. Так что губерния в 2020 г. уверенно выиграла состязание с прошлыми победами — 26 ца с гектара сегодняшних против 15 ца/га советских.

О том, с каким багажом заканчивает год самарский АПК, в интервью sova.info рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.

— В этом году удалось добиться рекордных показателей. Благодаря чему сделали такой рывок?

— Действительно это один из самых значимых итогов сельскохозяйственного года, которым по праву можно гордиться. Аграрии региона обеспечили валовой сбор зерна в объеме 2,87 млн т при средней урожайности 26,1 ца/га. Таких показателей самарский АПК не видел 30 лет. Это позволяет нам полностью обеспечивать собственные нужды в продовольственном, семенном и фуражном зерне. Кроме того, регион вносит весомый вклад в развитие экспорта продукции АПК, решая задачи национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

— Какие районы оказались лидерами?

— Самая высокая урожайность зерновых в хозяйствах Ставропольского района — она достигла 40 центнеров с гектара. Немногим меньше — 34 ца/га — получили аграрии Кошкинского и Сергиевского, по 32 — Челно-Вершинского и Сызранского. Лидерами по валовому сбору зерна являются Ставропольский район, где намолотили 231 тыс. т, Кошкинский — 185,1 тыс. т, Кинель-Черкасский — 173,6 тыс. т и Сергиевский — 167,5 тыс. т.

— Какие еще меры господдержки сейчас в ходу?

— На поддержку отрасли АПК в Самарской области в этом году предусмотрено 2 млрд 68 млн руб., половина суммы — из бюджета региона. Господдержкой уже воспользовались 466 крестьянских (фермерских) хозяйств и больше 250 организаций АПК. Субсидии предусмотрены по 34 направлениям, в том числе по 24 направлениям на условиях софинансирования из федерального бюджета. В 2020 г. также продолжили реализацию федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Компенсация до 70% затрат, понесенных на строительство и реконструкцию объектов орошения, позволила ввести в эксплуатацию 2,5 тыс. га мелиорируемых земель.

— Перед аграриями региона стоят серьезные задачи. Есть уверенность, что они будут решены к 2024 году?

— У самарского агропрома отличные перспективы развития. Решать общие задачи, стоящие перед сельхозпроизводителями и министерством, помогут особое внимание к отрасли со стороны губернатора, поддержка регионального правительства. Конечно, будем следить за передовыми научными разработками и внедрять современные технологии.