Дмитрий Азаров: Практический опыт регионов для молодых управленцев — лучшая школа жизни

В пятницу, 4 декабря, в рамках командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел экспертную лекцию для победителей конкурса "Лидеры России. Политика", организованную Высшей школой государственного управления РАНХиГС совместно с Мастерской управления "Сенеж".

Дмитрий Азаров рассказал об особенностях региональной политики, поделился наработками и практическими примерами, которые помогают выводить Самарскую область на лидирующие позиции по целому спектру направлений, — от социально-экономического развития до реализации национальных и крупных инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП. Отдельно были затронуты вопросы принятия решений и социальной ответственности в условиях новых вызовов времени.

Особо Дмитрий Азаров акцентировал внимание на вопросах развития кадрового потенциала. Самарская область является центром притяжения компетенций и сегодня активно привлекает высококлассных и молодых специалистов на работу во все министерства и ведомства, в разные отрасли экономики. Все конкурсные процедуры на государственную и муниципальную службы являются открытыми, и на региональном, и на местном уровне создан кадровый резерв управленческих кадров.

Помогает найти новых членов региональной команды, в том числе, и конкурс платформы "Россия — страна возможностей" "Лидеры России". Напомним, что Самарская область на протяжении всего времени проведения конкурса является лидером в Приволжском федеральном округе и одним из лидеров в стране по количеству поданных заявок на участие, а губернатор Дмитрий Азаров неизменно входит в число наставников конкурса.

Принцип главы региона — создать условия для реализации талантов и возможностей каждого жителя — позволяет формировать команду единомышленников в разных сферах, а значит, повышать качество регионального управления в целом.

"У каждого есть шанс проявить себя и добиться результатов, надо человеку помочь этот шанс реализовать. Собственно, к этому нас призывает и президент страны Владимир Владимирович Путин, обозначивший среди национальных целей развития России возможность самореализации и раскрытия талантов. Практический опыт регионов для молодых управленцев — лучшая школа жизни в условиях нового времени и мировых рисков", — подчеркнул Дмитрий Азаров.