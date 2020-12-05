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Культура

В Областной библиотеке пройдет лекция о современной Германии

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 декабря в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится видеолекция "Германия: из прошлого в будущее…", сообщает региональное министерство культуры. Спикером выступит кандидат исторических наук, политолог, председатель Немецкой национально-культурной автономии Самары Бэлла Гартвиг.

Мероприятие состоится в рамках проекта "Умный четверг", который реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

На лекции Бэллы Гартвиг будут затронуты следующие темы: "Откуда есть пошла земля германская", культурные особенности страны "Современная Германия" и особенности ее развития, а также история и перспективы культурного взаимодействия России и Германии.

Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях (https://vk.com/sounb63; https://www.facebook.com/sounb63/).

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