В Областной библиотеке пройдет лекция о современной Германии

10 декабря в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится видеолекция "Германия: из прошлого в будущее…", сообщает региональное министерство культуры. Спикером выступит кандидат исторических наук, политолог, председатель Немецкой национально-культурной автономии Самары Бэлла Гартвиг.

Мероприятие состоится в рамках проекта "Умный четверг", который реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

На лекции Бэллы Гартвиг будут затронуты следующие темы: "Откуда есть пошла земля германская", культурные особенности страны "Современная Германия" и особенности ее развития, а также история и перспективы культурного взаимодействия России и Германии.

Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях (https://vk.com/sounb63; https://www.facebook.com/sounb63/).