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Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самарской области пройдет онлайн-форум "Бизнес-DETOX 2020"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприниматели и самозанятые примут участие в главном региональном бизнес-событии 2020 года. Онлайн-форум "Бизнес-DETOX 2020", который пройдет 18 декабря, позволит подвести итоги такого непростого, но при этом полного интересных открытий и наработок года в сфере малого и среднего предпринимательства. Организатором события выступает областное минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов выступит одним из ключевых спикеров форума. Он пригласил представителей бизнеса принять участие в подведении итогов предпринимательского года.

"Форум для предпринимателей стал нашей декабрьской традицией. В этом году представители бизнес-сообщества вновь смогут поделиться своими успехами, обсудить текущую ситуацию и тренды в экономике, пообщаться с коллегами и прокачать свои компетенции под руководством экспертов, — перечислил министр. — Центральной темой события, безусловно, станет восстановление бизнеса после пандемии и ее ограничений. Принять участие в форуме впервые смогут не только представители малого и среднего бизнеса, но и самозанятые граждане — в Самарской области этот статус получили уже 36 тысяч человек. Уверен, что "Бизнес-DETOX 2020" станет площадкой для продуктивной работы и поможет участникам наметить планы на следующий год, определить возможные точки роста", — добавил Дмитрий Богданов.

Самым актуальным трендом 2020-го во всех сферах жизни стала ставка на здоровье. Каждый участник события сможет узнать, как развить здоровое отношение к своему делу и начать прислушиваться к внутренним процессам, правильно реагировать на внешние условия среды.

DETOX — это система очищения организма и модная составляющая здорового образа жизни. Применимы ли принципы этого лайф-стайла по отношению к бизнесу и как они могут поспособствовать в управлении и развитии собственного дела? Какие полезные инструменты для бизнеса сегодня существуют? Как они помогут в восстановлении после кризиса и подготовке к новому рывку в 2021? Какие трансформации ждут малый и средний бизнес в наступающем году?

В программе онлайн-форума запланированы выступления и мастер-классы от экспертов в сфере предпринимательства, представителей государственных учреждений поддержки бизнеса, опытных бизнесменов: основателя консалтинговой компании для новых и растущих компаний в сфере спорта и здравоохранения NBCGROUP Владимира Волошина; акционера компании Gett, бизнес-практика, бизнес-ангела Владимира Мариновича; организатора федерального Франчайзингового акселератора Алены Кришевич и др.

Эксперты поделятся с участниками своими наработками, расскажут о грядущих нововведениях, озвучат прогнозы относительно того, как будет развиваться малый и средний бизнес в 2021 году.

Детокс-день для предпринимателей завершится уникальным мероприятием — интерактивным спектаклем, где от каждого участника будет зависеть ход событий. Форум пройдет в онлайн-формате — это еще один тренд 2020 года, в котором есть свои плюсы: все желающие — представители малого и среднего бизнеса — смогут подключиться к дискуссии и получить массу полезной информации, которая поможет в развитии новых интересных проектов.

Подробная программа и регистрация на мероприятие — по ссылке detox.mybiz63.ru.

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