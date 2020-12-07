Болеем дома, лечимся онлайн… больничный лист закрываем дистанционно

В середине ноября на региональном штабе по борьбе с коронавирусом обсуждалась возможность дистанционного закрытия больничного листа. Причиной введения подобных мер стали жалобы граждан на многочасовые очереди на приемы к врачам. Спустя две недели вопросы относительно того, как же должна проходить процедура закрытия больничных листов в дистанционном формате, не стихают.

"Оформление электронных листков нетрудоспособности возможно без посещения поликлиники гражданам, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией и проживают по адресу больного. Эти сведения предоставляет лечащий врач. Также не требуется посещать поликлинику, если у вас есть предписание (уведомление) Управления Роспотребнадзора по Самарской области", - говорит заместитель министра здравоохранения области Асланбек Майрамукаев.

Пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также тем, у кого есть признаки или подтвержденный диагноз внебольничной пневмонии, ОРВИ, гриппа, врач может оформить больничный лист на дому в электронном или в традиционном бумажном виде.

Если вы решили, что хотите оформить больничный лист в электронном виде, то его продление и закрытие будет возможно дистанционно в рамках телемедицинской консультации.

Чтобы воспользоваться благами дистанционной медицины, необходимо соблюсти всего два условия:

- иметь авторизованную учетную запись на портале Госуслуги;

- иметь устройство с камерой, микрофоном и доступом к Интернету (телефон, ноутбук, планшет).

Необходимо зайти на сайт Единой электронной регистратуры Самарской области (er.mz63.ru), выбрать врача, дату и время консультации, получить ссылку для консультации и в указанное время перейти по ней. Врач ведет прием онлайн, фиксирует ваше состояние и на основании этого продлевает или закрывает больничный.

"Министерством здравоохранения Самарской области обеспечена техническая и организационная готовность медицинских организаций к проведению телемедицинских консультаций, а также к дистанционному продлению и закрытию электронных листков нетрудоспособности, - отмечает Асланбек Майрамукаев. - В настоящее время руководители медучреждений ведут наладку внутренних процессов, включая выделение и обучение специалистов, размещение электронного расписания".

Несмотря на принимаемые правительством меры по внедрению дистанционных возможностей получения больничных листов, традиционный "бумажный" больничный лист остается основным. Об этом свидетельствует проведенный нами неформальный опрос муниципальных поликлиник и коммерческих медицинских учреждений.

Единый телефон "горячей линии" по вопросам оформления электронного больничного по коронавирусу - 8 800 302-75-49.