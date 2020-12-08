Мороз установил в регионе новый рекорд

В понедельник, 7 декабря, в Кинель-Черкассах был установлен новый температурный рекорд, сообщает "Приволжское УГМС".

Столбик термометра опустился там до отметки -25,3 градусов Цельсия. Этот показатель оказался на 0,7 градусов ниже, чем в 2000 году.