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Общество

Мороз установил в регионе новый рекорд

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 декабря, в Кинель-Черкассах был установлен новый температурный рекорд, сообщает "Приволжское УГМС".

Столбик термометра опустился там до отметки -25,3 градусов Цельсия. Этот показатель оказался на 0,7 градусов ниже, чем в 2000 году.

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