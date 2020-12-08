В ДТП с тремя автомобилями в Самаре пострадал водитель иномарки

В понедельник, 7 декабря, в Самаре на пересечении улиц Арцыбушевской и Вилоновской произошло массовое столкновение автомобилей, в результате которого пострадал один человек, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, столкновение могло произойти потому, что 40-летняя водитель автомобиля Renault Kaptur, ехавшая по ул. Арцыбушевской, нарушила ПДД и выехала на перекресток с ул. Вилоновской под запрещающий сигнал светофора. А 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

После удара автомобиль Renault Kaptur отбросило на ехавшую легковушку ВАЗ-21102, под управлением 50-летнего водителя, а Chevrolet Lanos врезался в дорожный знак.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet Lanos. Ему назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.