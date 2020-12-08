В Самаре под колесами легковушки пострадал пожилой пешеход

В понедельник, 7 декабря, в Самаре участником ДТП стал 26-летний водитель ВАЗ-211440. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, в 18:12 мужчина ехал по ул. Металлургической в направлении ул. Товарной. Напротив дома № 56 он сбил 72-летнего пешехода, который двигался навстречу справа по краю дороги, хотя рядом был тротуар.

Пострадавшего госпитализировали.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.