16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Грузовик и две легковушки столкнулись под Самарой Под Самарой автобус столкнулся с автоманипулятором, есть пострадавшие В ДТП с тремя автомобилями в Самаре пострадал водитель иномарки В Самаре водитель иномарки сбил на переходе двух женщин и двух детей Стали известны подробности ДТП с четырьмя погибшими под Самарой

ДТП Происшествия

В Самаре под колесами легковушки пострадал пожилой пешеход

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 7 декабря, в Самаре участником ДТП стал 26-летний водитель ВАЗ-211440. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, в 18:12 мужчина ехал по ул. Металлургической в направлении ул. Товарной. Напротив дома № 56 он сбил 72-летнего пешехода, который двигался навстречу справа по краю дороги, хотя рядом был тротуар.

Пострадавшего госпитализировали.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3