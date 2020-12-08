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Облправительство Власть и политика

В Самарской области продлен месячник по проверке газового оборудования

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участники еженедельного оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 7 декабря, обсудили итоги месячника по проверке газового оборудования.

В этом году из-за пандемии специалисты столкнулись с тем, что жители неохотно впускают в квартиры специалистов газоснабжающих организаций.

Глава регионального правительства Виктор Кудряшов поставил задачу продлить месячник. Проверки и разъяснения по поводу необходимости контрольных мероприятий будут проводиться до конца декабря.

"Пока мы не решим вопрос доступа в каждый дом, в каждую квартиру, мы это задачу с себя не снимаем. Это вопрос безопасности и жизни людей", - заключил Виктор Кудряшов.

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