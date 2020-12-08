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ДТП Происшествия

Самарская полиция не рискует обвинить в ДТП с погибшим врача из поликлиники ФСБ

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по прошествии трех месяцев все же возбудили уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц по факту ДТП с погибшими.

17 июля на ул. Центральной в Отрадном столкнулись Hyundai Accent и Hyundai ix35. По предварительным данным, озвученным областным МВД на следующий день после ДТП, виноват был водитель Hyundai ix35, который при повороте налево не пропустил Hyundai Accent, хотя должен был. В аварии погибла 62-летняя Надежда Табелева.

По данным собственных источников Волга Ньюс, за рулем Hyundai ix35 была Наталия Котенкова, которая на тот момент работала врачом в поликлинике № 5 ФСБ России на 10-й Парковой улице в Москве. Однако на сегодня у женщины нет статуса ни обвиняемой, ни даже подозреваемой. Да и само уголовное дело возбудили лишь недавно — 18 ноября.

"Хотя есть административный протокол, подтверждающий вину водителя Hyundai ix35, который вступил в законную силу и не был обжалован, уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека") в отношении неустановленных лиц", — сообщил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Андрей Савченко, который представляет интересы супруга погибшей — Николая Табелева.

Следователи уже провели судмедэспертизу. Однако, кроме обычного вопроса "от чего умерла Табелева", экспертов попросили еще и проверить, не умерла ли она из-за неквалифицированной медицинской помощи, которую оказали в больнице Отрадного, куда женщину привезли с места ДТП. На первый вопрос специалисты ответили, что женщина умерла от травматического повреждения внутренних органов, а для ответа на второй порекомендовали следователям собрать врачебную комиссию.

"Еще одна странность — это автотехническая экспертиза, которая, по словам следователя, показала, что в ДТП виноваты оба водителя, — рассказывает Андрей Савченко. — Мы ее пока не видели, но такие выводы уже вызывают ряд вопросов".

Санкции ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека") предусматривают до пяти лет лишения свободы. Однако пока большой вопрос, кто из водителей в результате такого расследования окажется на скамье подсудимых.

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