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Музыка Культура

Хор самарского театра оперы и балета исполнит Ave Maria

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В колонном зале самарского театра оперы и балета 9 и 25 декабря пройдут концерты Ave Maria.

Зрители услышат 15 музыкальных шедевров в исполнении хора Самарского театра оперы и балета: сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Луиджи Люцци, Эдварда Грига, Антонина Дворжака, Джузеппе Верди, Ференца Листа, Антона Брукнера, Александра Гречанинова, а также Дьёрдя Орбана и Людмилы Куликовой. Украшением концерта станет Ave Maria Иоганна Себастьяна Баха — Шарля Гуно, одна из самых известных мелодий на этот текст, в сопровождении скрипки и фортепиано.

Дирижер — Максим Пожидаев, скрипка — Татьяна Казакова, концертмейстер и ведущий концерта — Мариана Новикова.

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