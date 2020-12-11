К 2022 г. в Самаре откроют все выходы станции метро "Алабинская"

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К 2022 г. откроют еще два выхода станции метро "Алабинская", сообщает минстрой региона на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе.