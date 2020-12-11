К 2022 г. в Самаре откроют все выходы станции метро "Алабинская"

К 2022 г. откроют еще два выхода станции метро "Алабинская", сообщает минстрой региона на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе.
На данный момент функционируют только два выхода, что создает определенные неудобства для жителей и гостей города.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.