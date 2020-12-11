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ДТП Происшествия

Под Тольятти погиб водитель снегохода, упавший на металлический забор

ТОЛЬЯТТИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 декабря, в 18:00 на территории СНТ "Волжский" в Ставропольском районе погиб 53-летний водитель снегохода BRP. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, он не справился с управлением и упал со снегохода на металлическое ограждение дачного участка, в результате чего получил смертельные травмы и скончался до приезда "скорой помощи".

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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