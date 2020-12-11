Под Тольятти погиб водитель снегохода, упавший на металлический забор

В среду, 9 декабря, в 18:00 на территории СНТ "Волжский" в Ставропольском районе погиб 53-летний водитель снегохода BRP. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, он не справился с управлением и упал со снегохода на металлическое ограждение дачного участка, в результате чего получил смертельные травмы и скончался до приезда "скорой помощи".

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.