Губернатор и замминистра обороны РФ оценили работу Дома офицеров Самарского гарнизона

В четверг, 10 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов осмотрели Дом офицеров Самарского гарнизона и оценили работу его коллективов.

На протяжении последних десятилетий Дом офицеров был вынужден размещать на своих площадях торговые предприятия. Процент арендованных под коммерческие цели помещений доходил до 30%. Ситуация изменилась благодаря личному участию главы региона.

"Так Дом офицеров выживал в очень непростые годы, чтобы обеспечивать функционирование всех систем жизнеобеспечения, творческих коллективов, - отметил Дмитрий Азаров. - Когда я приступил к работе в должности губернатора, обсудив ситуацию с командующим 2-й гвардейской армией, с руководством Дома офицеров, - сказал, что так быть не должно. И мы сообща приняли решения, благодаря которым сегодня наполнили эти стены патриотической жизнью".

Благодаря поручению губернатора и региональной поддержке теперь у каждого патриотического объединения впервые появились собственные помещения и материально-техническое обеспечение для занятий с активистами, музейных экспозиций. Это позволяет вести работу на совершенно новом уровне.

В Доме офицеров находится теперь штаб "Волонтеров Победы" и класс, где регулярно проходят встречи, занятия и мастер-классы. Здесь находится и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Самарской области, организованы штаб, борцовский зал, а также учебные кабинеты.

Также здесь располагается и Самарское региональное отделение общероссийского общественного движения "Поисковое движение России". Отряд "Крылья" организовал мини-выставку найденных артефактов времен Великой Отечественной войны. Руководитель отделения Евгений Ривкинд отметил, что здесь представлены находки из Ленинградской, Смоленской областей, Карелии, Крыма и других регионов страны. Представители самарского отряда побывали и под Нижним Тагилом, где в 1942 году потерпел крушение самолет с первым директором Куйбышевского авиационного завода Матвеем Шенкманом. Заместитель министра обороны поручил представителю Центрального военного округа оказать помощь в доставке найденных фрагментов самолета в Самару.

Региональная общественная организация "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ", которая теперь тоже располагается в Доме офицеров, предложила возродить Школу юнг в составе центра дополнительного образования "Александрия". Губернатор напомнил, что почти треть всех Соловецких юнг - уроженцы Самарской области. Андрей Картаполов поддержал идею: "Это должна быть Школа юнг в составе Юнармии. Мы сможем организовать для них поездки на Северный и Балтийский флот. Воспитанники получат возможность побывать на боевых кораблях, познакомиться с бытом, с жизнью на флоте".

Для центра дополнительного образования "Александрия" тоже предусмотрены помещения - это площади более 400 квадратных метров на третьем этаже здания. Сейчас в них идет ремонт: уже поменяли окна, сняли старые полы. Здесь появятся военно-исторические классы, спортивный зал и ряд других кабинетов. Заместитель министра поручил обеспечить Дом офицеров проектными решениями подобных помещений, которые были разработаны в Минобороны для кадетских училищ.

Кроме того, в ОДО выделены помещения для регионального Центра поиска людей и самарского отряда "Лиза Алерт". Здесь же любой желающий может пройти соответствующее обучение.

Безусловно, в Доме офицеров базируются и творческие коллективы. Андрей Картаполов и Дмитрий Азаров побывали на репетиции ВИА ветеранов ВДВ "Гвардия", ансамбля песни и пляски "Волжские казаки", ознакомились с выставкой знаков отличия на головные уборы военнослужащих российской императорской армии из коллекции Валерия Грищенко.

"Здесь находятся волонтерские и ветеранские организации, военно-патриотические клубы. Здесь - люди, которые хранят традиции и историю нашей страны, воспитывают новых патриотов. Так и должно быть. Для каждого мальчишки или девчонки большая честь - прийти в Дом офицеров на занятия, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Да, у нас есть различные клубы по всей территории Самарской области. Но прийти в Дом офицеров - это огромная честь, и ребята вырастают настоящими патриотами, готовыми встать на защиту Родины, если это понадобится".

"Коллектив Дома офицеров - это абсолютно неравнодушные люди, энтузиасты своего дела с большой буквы, которые живут ради этого, понимают, насколько важно и нужно сохранять историю, воспитывать молодежь в духе патриотизма, особенно сейчас, когда идет активная борьба за умы и сердца людей", - отметил Андрей Картаполов.

В Доме офицеров базируется и детский театр-мюзикл "Страна мечты", в котором занимаются 120 человек, в основном дети военнослужащих. Самой младшей участнице 3 года. Сегодня в репертуаре - около 20 спектаклей. В распоряжении ребят не только хореографический класс, но и собственная студия звукозаписи.

Дмитрий Азаров и Андрей Картаполов посетили библиотеку Дома офицеров. Ее директор Татьяна Меркулова представила гостям коллекцию редких книг 19 века. Всего их более 700. Фонд существовал еще в императорское время и перешел в Самару из Казанского округа. Андрей Картаполов поинтересовался, оцифровываются ли старинные книги или нет. Начальник дома офицеров Александр Назаренко ответил, что благодаря содействию губернатора помощь в оцифровке оказывает Самарская областная библиотека.

"В прошлом году мы провели огромную работу по оцифровке архивов, в том числе ЗАГСа, и если это оборудование сегодня не очень загружено, то мы его задействуем", - выразил готовность к более тесному сотрудничеству глава региона.

Андрей Картаполов рассказал, что министр обороны России поручил создать в военных округах подразделения Русского географического общества. "Полагаю, что в Центральном военном округе, кроме такого подразделения, надо открывать и филиал РГО в Самаре, которое занималось бы исторической работой. И я знаю, насколько Дмитрий Игоревич заинтересован в этом", - отметил генерал-полковник.

Губернатор добавил, что для школьников региона был издан учебник "История Самарского края". Замминистра обратил внимание на важность этой работы и попросил прислать экземпляры таких учебников, а также методические материалы, научную литературу, издаваемую вузами Самары, в библиотеки воинских частей и Дома офицеров. "Самара - это знаковый научный центр. Для военнослужащих это было бы очень полезно", - отметил он.

Также Андрей Картаполов и Дмитрий Азаров посетили бункер Сталина и военно-исторический музей Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа.

По итогам визита заместитель министра обороны поделился своими впечатлениями. Он отметил, что коллективы Дома офицеров и музея занимаются полезной и важной работой: "Сотрудники вместе активно работают с командованием 2-й гвардейской армии Центрального военного округа. Неоценимую помощь им оказывает губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. При такой поддержке они развиваются, становятся востребованными и интересными обществу, а главное - молодежи, подрастающему поколению".