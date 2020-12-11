Жители региона активно участвуют в благотворительной акции "Елка желаний"

Всероссийский марафон "Елка желаний" набирает обороты. Благотворительная акция объединила всю страну и доказала, что чужих детей и неисполнимых желаний не бывает.

"Елка желаний" "выросла" и в онлайне. На сайте елкажеланий.рф любой может зарегистрироваться в качестве исполнителя желания, выбрать подходящий ему регион и сумму.

В преддверии Нового года Всероссийский проект "Мечтай со мной" активно поддержала Самарская область, где также организована акция "Елка желаний", направленная на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо.

Елки, установленные по всей Самарской области, украшаются новогодними открытками с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; являющихся воспитанниками организаций, детей из многодетных малообеспеченных семей; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из этих ребят пишет письмо Деду Морозу, в котором рассказывает о том, что именно хочет найти под елкой.

За предыдущие годы в акции приняли участие более 30 тыс. неравнодушных жителей Самарской области, которые подарили радость и веру в новогоднее чудо примерно 20 тысячам детей.

Акция "Елка желаний" проходит во всех муниципальных районах с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора Самарской области. Вновь свои пожелания напишут более чем 3 тыс. юных жителей губернии.

Главная Елка "зажжется" 14 декабря в правительстве Самарской области. Неизменно поддерживает и ежегодно участвует в акции глава региона Дмитрий Игоревич Азаров.

Окунуться в мир чудес и стать волшебником, исполнив детскую мечту, может каждый. Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит "Елка желаний", снять с нее открытку, приобрести подарок и оставить его в специальной коробке. Как правило, ребята просят у Деда Мороза игрушки, сладости, развивающие настольные игры, книги, спортивный инвентарь, гаджеты и, конечно, высказывают нематериальные желания (поездки, встречи, цели).

Кроме того, впервые с этого года люди старшего поколения 60+, нуждающиеся в помощи, также смогут написать свои желания на благотворительную елку, которая будет установлена в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения области.

С 11 декабря также стартует акция "Елка чудес", в рамках которой пройдут новогодние поздравления и вручение подарков на дому одиноко проживающим, маломобильным гражданам категории 75 лет и старше, получающим социальные услуги на дому.

"Елки желаний" в Самарской области установлены по следующим адресам:

• ГКУ СО "Красноярский СРЦН "Феникс"

• Администрация м/р "Кошкинский"

• с. Кротовка, магазин "УЮТ"

• г. Тольятти, ул. Новозаводская, 8

• ТЦ "МЕТРО" Куйбышевского района г. Самары

• Торговый комплекс "Магнит", Алексеевский р-н, с. Алексеевка, ул. Советская, 49

• Здание профкома АО "НК НПЗ"

• Здание АО "Транснефть-Приволга" ЦБПО, Новокуйбышевск, ул. Шоссейная, 8, п/я 33

• г. Чапаевск, ул. Белинского, 49

• Безенчукский р-н, п.г. Осинки, ул. Степная, 1а

• Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки в г. Самара, ул. Куйбышева, 44

• ТЦ "Аврора Молл", "Лента"

• Районный дом культуры ст. Клявлино

• Районный дом культуры ст. Шентала

• Компания "Лента", г. Самара, ул. Физкультурная, 141

• Управление Росгвардии по Самарской области

• МБОУ Самарский спортивный лицей

• Тольяттинское отделение Союза женщин России

• ООО "Тольяттикаучук"

• Администрация м.р. Приволжский

• Администрация м.р. Хворостянский

• Администрация г.о. Октябрьск

• МБУ "КДК" Октябрьский"

• METRO Cash and Carry, г. Тольятти

• гипермаркет "Лента", г. Тольятти

• гипермаркет "Ашан", г. Тольятти

• Межпоселенческий культурно-досуговый центр м.р. Сергиевский

• ПАО Сбербанк г. Самара, Московское шоссе, 270в

• Здание МУП "СОК"

• Администрация г.о. Сызрань

• "Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа" Сергиевского района

• ГБУ СО "Самарский пансионат для детей-инвалидов"

• Администрация города Отрадный

• ТЦ "Хозяюшка", г. Отрадный

• АО "Отрадненский газоперерабатывающий завод", с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, 39

• ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа", отделение социальной реабилитации м.р. Богатовский

• ГКУ СО "КЦСОН ВО" г.о. Кинель

• Отд. "Семья" г.о. Похвистнево

• Ледовый дворец "Похвистнево-Арена"

• Администрация м.р. Камышлинский

• Администрация м.р. Исаклинский

• Отд. "Семья" м.р. Похвистневский, г. Похвистнево

• Районный дом культуры м.р. Клявлинский

• МКДЦ "Россия" м.р. Кошкинский

• РДК с. Сергиевск

• Ж/д ст. Шентала

• Администрация м.р. Челно-Вершинский

• Администрация м.р. Елховский

• г. Самара, ул. Урицкого, 14

• г. Самара, ул. Победы, 168

• г. Самара, п. Мехзавод, квартал 13, д. 13

• г. Самара, ул. Фасадная, 17а

• г. Самара, Волжский пр., 47

• г. Самара, Кирова пр., 242

• г. Самара, ул. Фрунзе, 111

• г. Самара, ул. Победы, 91

• магазин "Пятерочка" г. Нефтегорск, ул. Ленина, 11

• магазин "Пятерочка" г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 41

• магазин "Пятерочка" г. Нефтегорск, пр. Победы, 13

• магазин "Пятерочка" г. Нефтегорск, ул. Спортивная, 18а

• Администрация м.р. Большечерниговский, с. Большая Черниговка

• Администрация м.р. Борский

• Магазин "Магнит", м.р. Алексеевский

• ГКУ СО "КЦСОН Южного округа" отделение м.р. Большеглушицкий

• Кинотеатр "Юбилейный", п. Безенчук

• Управление культуры м.р. Ставропольский

• МАУ стадион "Кристалл", г.о. Жигулевск

• ТЦ "Озон", г.о. Жигулевск