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ДТП Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тольятти

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 декабря, под Тольятти участником ДТП стал 60-летний водитель немаршрутной "Газели", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, водитель ехал в 16:00 по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении п. Поволжский. В пути он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика МАЗ под управлением 38-летнего водителя и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадал водитель "Газели" и два его пассажира: 54-летняя женщина и 37-летний мужчина.
В пресс-службе уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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