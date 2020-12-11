Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тольятти

В пятницу, 11 декабря, под Тольятти участником ДТП стал 60-летний водитель немаршрутной "Газели", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, водитель ехал в 16:00 по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении п. Поволжский. В пути он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика МАЗ под управлением 38-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал водитель "Газели" и два его пассажира: 54-летняя женщина и 37-летний мужчина.

В пресс-службе уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.