Баскетболисты "Самары" впервые проиграли "Уралмашу"

В субботу, 12 декабря, баскетбольный клуб "Самара" впервые в истории уступил "Уралмашу" из Екатеринбурга. Встреча в рамках регулярного чемпионата Суперлиги-1 завершилась со счетом 85:91.

Самарцы четыре минуты не могли набрать очки с игры, получив за этот отрезок 2:7. Затем наша команда вырвалась вперед. Но хозяева так и не позволили перехватить инициативу, оторвавшись на 6-8 очков — 14:22 к концу первого периода, сообщает сайт клуба.

К середине второй четверти, выиграв двухминутный отрезок со счетом 7:0, гости подобрались к сопернику на расстояние одного броска (24:26 после попадания Артемса Бутянковса). А еще через пару минут тот же Бутянковс трехой вернул "Самаре" лидерство — 29:28. Развивая этот успех, Виталий Лютыч и Владимир Пичкуров довели перевес до "+7" — 37:30 за полторы минуты до большого перерыва.

Завершив первую половину с 4-очковым заделом (41:37), самарцы, отдохнув, сумели долгое время удерживать инициативу. Но к концу третьей десятиминутки уральцы сравняли счет (63:63), и даже очередная треха Даниила Аксенова их не остановила — 66:67 перед заключительным периодом.

За пару минут хозяева довели свое преимущество до 7 очков (69:76). 5 очков от Владимира Пичкурова встряхнули команду, потом свои 5 очков внес Артемс Бутянковс — за три минуты до конца основного времени "Самара" отставала самый минимум, 81:82.

Виталий Лютыч даже вывел гостей вперед — но "Уралмаш" ответил тремя подряд результативными атаками. И еще раз вернуться в игру у самарцев уже не получилось.

Следующий матч "Самара" проведет 15 декабря в Ревде против местной команды "Темп-СУМЗ-УГМК", которая идет на втором месте в турнирной таблице Суперлиги.

Возглавляет ее по-прежнему БК "Самара".