В Самарской областной научной библиотеке расскажут о волнах технологических революций

В пятницу, 18 декабря, в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция "Люди света — российский ответ на вызовы технологических революций XX века".

Спикер: доктор исторических наук, профессор кафедры "Теории права и философии" Самарского государственного экономического университета Наиля Тагирова. Лектор является обладателем звания почетного профессора, автором более 130 научных публикаций.

На мероприятии можно будет ознакомиться с выставкой с одноименным названием, которую подготовили студенты и преподаватели Самарского государственного экономического университета в преддверии своего 90-летнего юбилея. Масштабный проект был поддержан российским фондом "История Отечества".

Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия плана ГОЭЛРО и 120-летия создания самарской энергетики.

Профессор Тагирова в своей лекции расскажет о когорте ученых, строителей, энергетиков, политиков, которые в 1920 году смогли предложить вдохновляющую идею электрификации всей страны (план ГОЭЛРО). Реализация этой мысли была ответом на вызовы технологической революции начала ХХ века и в течение 10–15 лет кардинально изменила жизнь всей страны.

По словам Наили Тагировой, с одной стороны, речь пойдет о волнах технологических революций, а с другой — о судьбах реальных людей, членов комиссии ГОЭЛРО, которые 100 лет назад отвечали на вызов той самой революции, в эпицентре которой они оказались. По сути, это рассказ о человеческих возможностях и проявлениях лучших качеств в условиях технологического вызова.

Экспозиция "Люди света — российский ответ на вызовы технологических революций XX века" состоит из семи стендов. Выставка затронет предтечи электрификации, включая идеи Михаила Ломоносова, самые первые опыты применения электричества, первые в мире электростанции. Интересны материалы о "людях света", о том, как они работали; в дальнейшем их судьбы сложились по-разному: кто-то был расстрелян, кто-то эмигрировал, а есть и те, кто дожил до очень почтенных лет.

С выставкой "Люди света" можно будет ознакомиться с 16 по 21 декабря 2020 года.