Дмитрий Азаров поручил со следующего года передавать квартиры детям-сиротам не позднее 1 октября

В понедельник, 14 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совещание по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот. Участие в нем приняли руководители министерства социально-демографической и семейной политики и министерства строительства, а также главы всех городов и районов региона.

"Участие государства в судьбе детей-сирот - залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе. Свое жилье - это основа для успешной, самостоятельной жизни, для создания семьи, - подчеркнул губернатор, открывая совещание. - Мы с вами не раз встречались с ребятами, которые уже получили это жилье, и видим, что это колоссальный импульс развития в судьбе человека".



Напомним, по итогам прошлого года Самарская область находилась на втором месте в Приволжском федеральном округе по количеству приобретенных квартир для лиц из числа детей-сирот. Та же позиция сохраняется и в 2020-м. "В этом году у нас было запланировано приобрести 518 квартир. В процессе исполнения регионального бюджета мы планировали выделить дополнительные средства на эти цели, но, к сожалению, этот особый год, который привел к ограничению деятельности экономики, необходимости дополнительного направления огромных средств на систему здравоохранения, нам этого не позволил", - сказал Дмитрий Азаров.



Министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова отметила, что количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из года в год уменьшается. "Тем не менее, по данным на 1 декабря, в Самарской области насчитывается 9757 человек этой категории, из них 7683 ребенка по достижении 18 лет будут иметь право на получение жилья", - пояснила руководитель министерства.



Несмотря на экономические сложности, правительство региона и в следующем году не снижает планку по приобретению жилья и даже немного увеличивает средства на это направление. В настоящее время проектом бюджета региона на 2021 год предусмотрено 708 миллионов рублей, что позволит приобрети порядка 520 жилых помещений.



"Кроме того, мы предлагаем проработать возможность содействия муниципалитетов в оплате арендного жилья до получения квартир. Такой подход у нас практикуется в Самаре", - вышла с инициативой к главам муниципалитетов Марина Антимонова. Губернатор такое предложение поддержал.



В этом году на данный момент квартирами уже обеспечены 404 человека. Остальные помещения сейчас проходят процедуру оформления.



Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что в областной столице работа по этому направлению - на стадии завершения. Все 164 квартиры на сумму 310 млн рублей уже приобретены. "121 квартира уже зарегистрирована в муниципальную собственность. Оставшиеся 43 - на стадии оформления, документы получим в ближайшие дни. До конца года все ключи детям-сиротам передадим", - добавила Глава города.



Руководитель регионального министерства социально-демографической и семейной политики добавила, что большая часть городов и районов работу по приобретению жилых помещений завершили. "В 30 муниципальных образованиях завершили эту работу. Уже часть ключей вручили, и процесс передачи жилья активно продолжается. Но по трем территориям пока этого не происходит. Это города Тольятти и Кинель, а также Красноярский район", - отметила Марина Антимонова.



Глава Автограда Сергей Анташев пояснил, что администрация города должна до конца года купить 61 квартиру. "На данную дату приобретено 46 квартир. 15, к сожалению, мы не смогли приобрести, потому что нас подвел владелец жилья, который обещал совершить сделку", - отметил руководитель города. Он добавил, что сейчас идут переговоры с застройщиками, которые сдают дома в эксплуатацию в начале следующего года.



Девять квартир должна передать детям администрация Кинеля. Поскольку в городе нет возможности купить помещения на вторичном рынке, было принято решение о строительстве нового жилья. Однако застройщик нарушил сроки возведения. "Мы встречались со всеми заинтересованными сторонами. Дети выразили готовность подождать до февраля следующего года. В свою очередь, администрация города взяла на себя повышенные обязательства, и мы договорились, что приведем в порядок прилегающую к домам территорию. В конце января квартиры будут готовы к заселению", - заверил глава города Владимир Чихирев.



"Когда вопрос пускается на самотек, он приводит к таким последствиям. Не годится абсолютно, и спрос будет за недоработки", - подчеркнул губернатор. Он поручил главам муниципалитетов проработать вопрос с застройщиками в оставшееся до конца года время. "Давайте посмотрим все варианты, чтобы запланированные средства были использованы. Понимаю, что времени остается мало, но прошу подключиться всех к этому вопросу. Не забывайте, что это особая категория граждан", - сказал Дмитрий Азаров.



В Красноярском районе восемь из девяти детей-сирот ключи от жилья уже получили. По заверениям главы Михаила Белоусова, еще один ребенок получит квартиру до конца года.



Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев выступил с рядом предложений для эффективного обеспечения жильем детей-сирот. Он отметил, что информация по количеству необходимых квартир до застройщиков доведена. "Нам нужно выйти на долгосрочную контрактацию. Например, заключив контракт в апреле 2021 года на поставку жилья в июне 2022 года, мы обеспечим поставку квартир в срок 14 месяцев, плюс получим в запасе шесть месяцев для передачи их детям", - отметил министр.



В завершение совещания губернатор решил установить ежегодный срок, до которого дети должны получать квартиры, - 1 октября. "Когда мы за благоустройство брались, у нас тоже были проблемы. Поставили четкую задачу - до 1 сентября все вопросы по благоустройству должны решаться. Здесь подход тот же. Задача по обеспечению жильем должна быть решена не позднее 1 октября каждого года", - отметил Дмитрий Азаров.