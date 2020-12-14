В Самарской области могут установить режим ограничительных мер до 17 января

В понедельник, 14 декабря, с учетом сложившейся в области эпидемиологической ситуации члены оперативного штаба обсудили и одобрили решения по ограничительным мерам, которые планируется ввести до 17 января 2021 года.

"Считаю важным, чтобы заблаговременно и предприятия, и организации, и учреждения, все люди знали о том, в каком режиме будет жить регион, предотвращая развитие эпидемии на территории Самарской области, уже сейчас", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, в Самарской области на 14 декабря зафиксировано 295 случаев, показатель заболеваемости 9,27 на 100 тыс. населения (по РФ — 18,61). Показатель заболеваемости с 1 сентября 2020 года — 556,51 на 100 тыс. населения.

"Регистрируется заболеваемость на территории всех административных районов Самарской области, наименьшая — в Волжском районе, наибольшая — в Богатовском районе. На территории 27 муниципальных районов показатель заболеваемости превышает среднеобластные значения", — сообщила Светлана Архипова.

По итогам прошлой недели отмечен рост показателей заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения во всех возрастных группах, кроме детей до года. В том числе увеличение происходит и в возрастной группе 65+ — на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Режим самоизоляции планируется продлить до 17 января 2021 года. На этот же период предполагается сохранить запрет нахождения несовершеннолетних в ТЦ без родителей или законных представителей.

Действующий режим обучения продлится до 29 декабря, а затем школьники уйдут на каникулы. Решение об организации обучения в третьей четверти будет принято после каникул с учетом развития эпидситуации.

Членами штаба одобрены ограничения, которые касаются нахождения посетителей в торговых залах, работы фудкортов. Соответствующее постановление губернатора Самарской области будет подготовлено и направлено на подпись в ближайшее время.