В Самарской области могут расширить льготы для многодетных по транспортному налогу

Депутаты Самарской губернской думы рассмотрят возможность увеличения льготы по транспортному налогу для многодетных семей. Соответствующие изменения в региональный закон "О транспортном налоге" предложил депутат Алексей Краснов.

Он предложил увеличить мощность легковых автомобилей, попадающих под льготное налогообложение, со 110 л. с., прописанных в действующей редакции, до 200 л. с. Напомним, от уплаты налога освобождается один из родителей или усыновителей в многодетной семье.

Алексей Краснов мотивировал своевременность предложенных поправок тем, что на авторынке остается все меньше 5-местных легковых авто с мощностью до 110 л. с.

В пояснительной записке к законопроекту обозначено, что принятые поправки позволят снизить налоговую нагрузку для многодетных семей в регионе и расширить их возможности.