Очевидцы сообщили о гибели человека у дома по ул. Льва Толстого в Самаре

Во вторник, 15 декабря, утром у дома № 134 по ул. Льва Толстого в Самаре, рядом со входом в магазин, на тротуаре лежало накрытое тело человека, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы случившегося.

Территория вокруг была обтянута полосатой лентой. Около девяти часов утра приехала спецмашина, куда тело погрузили и увезли. Предположительно, погибшим является мужчина. Он был в домашней одежде. По версии очевидцев, он упал с одного из этажей дома.

Информацию о случившемся корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. По данным полицейских, в 6:10 в их ведомство поступила информация об обнаружении тела мужчины у одного из домов по ул. Льва Толстого. Сейчас проверкой по факту случившегося занимаются сотрудники СУ СК РФ по Самарской области.