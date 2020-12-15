16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Очевидцы сообщили о гибели человека у дома по ул. Льва Толстого в Самаре Стали известны подробности спасательной операции в Сокских штольнях Детей среди спасенных в Сокских штольнях нет В задымленных Сокских штольнях спасено девять человек В Сокских штольнях задымление, спасатели ищут людей

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Очевидцы сообщили о гибели человека у дома по ул. Льва Толстого в Самаре

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 103
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 15 декабря, утром у дома № 134 по ул. Льва Толстого в Самаре, рядом со входом в магазин, на тротуаре лежало накрытое тело человека, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы случившегося.

Фото: предоставлено автором

Территория вокруг была обтянута полосатой лентой. Около девяти часов утра приехала спецмашина, куда тело погрузили и увезли. Предположительно, погибшим является мужчина. Он был в домашней одежде. По версии очевидцев, он упал с одного из этажей дома.

Информацию о случившемся корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. По данным полицейских, в 6:10 в их ведомство поступила информация об обнаружении тела мужчины у одного из домов по ул. Льва Толстого. Сейчас проверкой по факту случившегося занимаются сотрудники СУ СК РФ по Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3