"СКС" заявили о намерении банкротить строителей "Самара Арены"

ООО "Самарские коммунальные системы" ("СКС") заявило о намерении подать иск о банкротстве ООО "ПСО Казань". Соответствующая информация опубликована на Федресурсе.

Сумма долга и обстоятельства его образования не раскрываются.

В "СКС" Волга Ньюс пояснили, что речь идет о долгах, образовавшихся еще в период строительства стадиона "Самара Арена" (сдан в эксплуатацию в апреле 2018 года), часть из которых была погашена в досудебном порядке.

Сумма, которую ресурсоснабжающая организация намерена взыскать, составляет немногим менее 2 млн рублей.