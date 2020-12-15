В Самаре готовят мастеров мирового уровня

В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна открылись современные мастерские с новейшим оборудованием. Одна из них создана специально для обучения парикмахерскому искусству. Она доступна не только студентам учреждения, но и всем, кто решил научиться новой профессии.

В колледже осенью этого года заработали сразу несколько мастерских мирового уровня. Получить на них право образовательной организации помогли победа в федеральном конкурсе и реализация нацпроекта "Образование", инициированного Президентом Владимиром Путиным.

"В этом году мы выиграли грант и 1 сентября открыли пять великолепных мастерских, одна из которых — по парикмахерскому искусству. Она полностью соответствует стандартам WorldSkills (ассоциация, созданная для повышения стандартов профессиональной подготовки — прим. автора)", — рассказывает директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова.

По ее словам, в мастерской есть все, чтобы получить профессиональные навыки очень высокого уровня. Будущие парикмахеры сразу применяют полученные знания — делают стрижки и прически по минимальным ценам. Учебному салону и название придумали соответствующее — "Дебют". По отзывам, у его сотрудников получается неплохо, и клиенты всегда уходят в хорошем настроении. Если нужна помощь — наставники и преподаватели всегда рядом.

"Мне все нравится, — делится пенсионерка Светлана Безрукова, которая пришла в мастерскую по рекомендации своей знакомой. — Сегодня я попросила сделать мне укладку — хочу хорошо выглядеть в день рождения дочери. Мастер сделал все именно так, как я хотела".

"Наши услуги особенно нужны малообеспеченным людям — ведь не у всех есть возможность ходить в салон", — убеждена студентка третьего курса Виктория Грызлова. Вика, как многие ее сокурсники, с детства мечтала стать парикмахером: "Очень люблю свою профессию. Убеждена, что посещать мастера нужно по меньшей мере раз в месяц. За это время волосы становятся длиннее, и прическа теряет форму, поэтому стричься нужно вовремя".

По данным Татьяны Санниковой, выпускники колледжа успешно устраиваются на работу по своей специальности. Колледж постоянно развивается, включая в учебный процесс новые технологии — как и другие учреждения среднего профессионального образования, которые получают постоянную поддержку правительства и губернатора Самарской области.