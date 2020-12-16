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Энергетика ТЭК

На Жигулевской ГЭС укрепят конструкции гидротехнических сооружений

ЖИГУЛЕВСК. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение проектно-сметной документации на восстановление крепления ковшей отводящих каналов здания и водосбросной плотины Жигулевской ГЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

Реализация проекта позволит обеспечить нормальный уровень безопасности здания ГЭС и водосбросной плотины в условиях пропуска через сооружения гидроузла максимальных расчетных расходов воды.

В ходе разработки проектной документации были использованы результаты исследований пропускной способности водосбросных сооружений, выполненных на гидравлической модели.

Застройщиком выступает ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро". Проектировщик — АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С. Я. Жука".

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