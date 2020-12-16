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ДТП Происшествия

В Сызрани в ДТП пострадали водитель и фельдшер машины "скорой помощи"

СЫЗРАНЬ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 декабря, примерно в 20:30 на ул. Володарского в Сызрани произошло столкновение автомобили такси и автомобиля "скорой помощи", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

После столкновения медицинская машина перевернулась. В результате ДТП пострадали водитель "скорой помощи" и фельдшер, их доставили в лечебное учреждение. Предположительно, у фельдшера было подозрение на черепно-мозговую травму. Но после оказания медицинской помощи они были отпущены по домам.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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