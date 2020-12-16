В Сызрани в ДТП пострадали водитель и фельдшер машины "скорой помощи"

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Во вторник, 15 декабря, примерно в 20:30 на ул. Володарского в Сызрани произошло столкновение автомобили такси и автомобиля "скорой помощи", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.