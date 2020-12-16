Новый экспериментальный корпус для "Кузнецова" построят за 663 млн рублей

По итогам электронного аукциона на проведение полного комплекса строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства нового корпуса для опытно-экспериментального производства ПАО "Кузнецов" определился подрядчик. Поставщик услуг – ООО Научно-производственное объединение "Энергосервис" - выполнит работы за 663 млн рублей.

НПО "Энергосервис" стало единственным участником аукциона. Заявку признали соответствующей всем требованиям. Новый корпус механообрабатывающего производства появится в Красноглинском районе, на территории промплощадки ОП "Управленческий". Одноэтажный разновысотный объект с двухэтажной вставкой общей площадью 5,8 тыс. кв. м. будет возведен на участке площадью 12,6 тыс. кв. м.

Согласно техническому заданию, на первом этаже будут размещены производственные помещения и участки механического цеха, административные помещения, санузлы, санитарно-бытовые и вспомогательные помещения. На втором этаже появится центральная заводская лаборатория с отделениями механических испытаний, химических исследований, структурного анализа и помещениями группы изготовления контрольных образцов.

Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию за 600 календарных дней, начиная с даты подписания контракта.