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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за долга в 60 тыс. руб. за тепло самарец лишился Volkswagen Tiguan

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Ленинского района областной столицы более года не платил за отопление и горячее водоснабжение. Общая задолженность на сегодняшний день превышает 60 тыс. рублей. В результате у клиента энергокомпании был конфискован автомобиль Volkswagen Tiguan.

Неплательщик долгое время игнорировал многочисленные напоминания и предупреждения от энергетиков и судебных приставов, что привело к введению крайних мер в отношении клиента-должника.

"Ежемесячно своих автотранспортных средств лишаются жители Самары и Тольятти, имеющие просроченную задолженность за тепло. Во всех случаях автовладельцы в течение предусмотренных законодательством 5 дней полностью погашают свои долги", — рассказал директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

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