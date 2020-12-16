В самарской филармонии выступит Crystal Trio

В пятницу, 18 декабря, в 18:30, в самарской филармонии в заключительном концерте фестиваля органной музыки "Королевские аудиенции" выступят солистка Людмила Камелина и ансамбль Crystal Trio.
Crystal Trio — ансамбль, который исполняет разнообразную музыку на особых инструментах из стекла: стеклянная арфа (Glass Harp), веррофон (Verrophone) и стеклянная пан-флейта, звучащая как бас (Glass Flute). В ансамбле играют три профессиональных музыканта: Игорь Скляров, Владимир Перминов и Владимир Попрас. Касаясь граней инструментов пальцами, смоченными водой, музыканты извлекают особые звуки, а басовая панфлейта делает мелодический рисунок объемным и четким.