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Музыка Культура

В самарской филармонии выступит Crystal Trio

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 декабря, в 18:30, в самарской филармонии в заключительном концерте фестиваля органной музыки "Королевские аудиенции" выступят солистка Людмила Камелина и ансамбль Crystal Trio.

Crystal Trio — ансамбль, который исполняет разнообразную музыку на особых инструментах из стекла: стеклянная арфа (Glass Harp), веррофон (Verrophone) и стеклянная пан-флейта, звучащая как бас (Glass Flute). В ансамбле играют три профессиональных музыканта: Игорь Скляров, Владимир Перминов и Владимир Попрас. Касаясь граней инструментов пальцами, смоченными водой, музыканты извлекают особые звуки, а басовая панфлейта делает мелодический рисунок объемным и четким.

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