В самарской филармонии выступит Crystal Trio

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В пятницу, 18 декабря, в 18:30, в самарской филармонии в заключительном концерте фестиваля органной музыки "Королевские аудиенции" выступят солистка Людмила Камелина и ансамбль Crystal Trio.