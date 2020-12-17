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Проект "Крышки-неваляшки" поможет Кириллу Плеханову восстановить работоспособность правой руки

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале декабря завершился сбор пластиковых крышечек, которые жители Самарской области собирали на курс реабилитации для Кирилла. С начала этого лета жители Самарской области копили пластиковые крышечки, чтобы помочь Кириллу Плеханову.

Фото: предоставлено автором

У мальчика тотальный паралич правой руки, полученный в результате тяжелой родовой травмы. Чтобы максимально восстановить утраченные функции правой руки, требовался не один курс лечебных занятий. Мама Кирилла — Ольга Плеханова, рассказала, что они прошли уже несколько курсов, после которых наблюдается положительная динамика.

В этот раз участники акции в период с июня по декабрь собрали 4 тонны сырья — это более 2 миллионов крышечек. Просто огромное количество! Все средства, полученные от переработки — 83 840 рублей, перечислены Кириллу Плеханову из Тольятти через БФ "Другое детство".

Благодаря участникам проекта, уже оплачен курс реабилитации в медицинском центре Ярославля, куда Кирилл поедет с мамой в мае следующего года.

Генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков подчеркнул, что в Самарской области очень много добрых, отзывчивых людей. "Наш проект "Крышки-неваляшки" уникален тем, что любой человек, независимо от своего материального положения, может быть благотворителем, — отметил Денис Волков. — За четыре года существования проекта жители Самарской области собрали уже несколько тонн пластиковых отходов, оказали реальную помощь нашим маленьким землякам. Каждый год мы отмечаем новых и новых участников, в том числе и предпринимателей, и магазины, и крупные предприятия области, которые организуют на своих рабочих местах новые пункты сбора крышечек. Проект "Крышки-неваляшки" продолжает свою работу. И мы с уверенностью можем сказать, что крышечки в Самарской области не валяются, а идут на доброе дело!"

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