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Музыка Культура

Заслуженный артист РФ Борис Андрианов выступит в Самарской филармонии

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 19 декабря, в 18:00 в Самарской государственной филармонии пройдет концерт "Дирижирует маэстро Щербаков".

Выступит академический симфонический оркестр филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста РФ Михаила Щербакова. Солист — лауреат XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского, заслуженный артист РФ Борис Андрианов (виолончель).

Зрители услышат произведения Г. Свиридова, А. Петрова, М. Вайнберга, А. Шора.

Борис Андрианов — один из ведущих российских музыкантов своего поколения, художественный руководитель и идейный вдохновитель нового проекта "Поколение звезд", в рамках которого проводятся концерты молодых талантливых музыкантов в различных городах и регионах России. За реализацию этого проекта в 2009 году Борис Андрианов был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области культуры.

В 2016 году удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации". В 2008 году в Москве прошел первый российский ежегодный виолончельный фестиваль "VIVACELLO", художественным руководителем которого является Борис Андрианов. С 2009 года музыкант преподает в Московской государственной консерватории. Солист Московской филармонии.

 

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