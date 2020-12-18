Заслуженный артист РФ Борис Андрианов выступит в Самарской филармонии

Выступит академический симфонический оркестр филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста РФ Михаила Щербакова. Солист — лауреат XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского, заслуженный артист РФ Борис Андрианов (виолончель).

Зрители услышат произведения Г. Свиридова, А. Петрова, М. Вайнберга, А. Шора.

Борис Андрианов — один из ведущих российских музыкантов своего поколения, художественный руководитель и идейный вдохновитель нового проекта "Поколение звезд", в рамках которого проводятся концерты молодых талантливых музыкантов в различных городах и регионах России. За реализацию этого проекта в 2009 году Борис Андрианов был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области культуры.

В 2016 году удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации". В 2008 году в Москве прошел первый российский ежегодный виолончельный фестиваль "VIVACELLO", художественным руководителем которого является Борис Андрианов. С 2009 года музыкант преподает в Московской государственной консерватории. Солист Московской филармонии.