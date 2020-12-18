В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

У кого хоть раз были временные проблемы со слухом, могут представить, на сколько дискомфортно чувствует себя человек с врожденной или приобретенной тугоухостью. Это препятствует полноценному общению, наслаждению жизнью и, порой, даже собственной безопасности. Стесняться проблем с органами чувств не нужно. А вот что нужно делать, так это довериться специалистам.

В Самаре с 2006 года работает Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования (ЦЛПС), который предлагает современные методики лечения заболеваний уха, горла и носа. Его клиенты — люди совершенно разного возраста, от детей до пожилых. Лечиться сюда приезжают со всей области и близлежащих регионов. Одно из главных преимуществ центра — высококвалифицированные врачи с большим стажем работы и новейшие технологии, позволяющие восстановить слух даже в самых сложных случаях. Здесь работают оториноларингологи, сурдологи, специалисты сурдоакустики и отопластики и даже сурдопедагоги.

"Проблемы слуха и заболеваний ЛОР-органов достаточно распространены, по статистике, к нам каждый год обращается порядка двух тысяч человек, — говорит директор ЦЛПС, врач-сурдолог-оториноларинголог Дмитрий Епишкин. — У нас пациенты могут пройти полное обследование, лечение, подобрать слуховой аппарат, заказать внутриушной вкладыш, который мы изготовим с использованием 3D-технологий, воспользоваться консультацией сурдолога и сурдопедагога. Из современных методов диагностики мы предлагаем эндоскопическое и все виды аудиологического обследования".

За последние семь лет возможности слуховых аппаратов значительно возросли. Если слух частично сохранен, аппарат позволит восстановить его до уровня здорового человека. Современный слуховой аппарат — это небольшая, эстетичная конструкция. Она состоит из процессора, совершающего до 800 операций в секунду. Питание идет от литиевой батареи, способной восстановить заряд за 30 минут. Встроенная технология блютус делает звук отчетливее, речь — разборчивее, устраняет помехи и шумы. Самое главное достижение новейших слуховых аппаратов — это прекрасное естественное звучание.

Неблагоприятная в эпидемиологическом плане обстановка в мире — не повод отказаться от визита к лор-специалисту. Тем более что в ряде случаев медлить опасно, есть риск запустить болезнь. В Центре ЛОР-помощи и слухопротезирования строго соблюдаются все предписанные Роспотребнадзором меры безопасности.

Несколько раз в день обрабатываются поверхности и помещения, дезинфицируется воздух, все пациенты принимаются строго по записи в назначенное время.

А персонал и врачи работают в средствах индивидуальной защиты — масках, очках.

Специалисты рекомендуют проверять слух в течение всей жизни. У детей причиной снижения способности слышать может быть увеличение аденоида и отит.

У людей старшего и пожилого возраста, страдающих гипотонией, диабетом, мигренью, отмечается нарушение кровообращения, и, как следствие, снижение слуха. А еще не лишним будет присмотреться к своим близким — не переспрашивают ли они вас.

"Очень важно беречь слух. Ограничьте время использования наушников, посещая дискотеки и концерты, не стойте близко к динамикам, — советует доктор Дмитрий Епишкин. — Длительное пребывание на строительных площадках, шумных производствах и стрельбищах без защиты для слуха тоже опасно. Избегайте стрессов и своевременно обращайтесь к специалисту при малейших подозрениях на снижение слуха. Это повысит шансы на успешное лечение".

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