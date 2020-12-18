В Самаре будут судить лихача, сбившего насмерть следователя-криминалиста

В Самаре закончено следствие по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом, сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного ведомства, фигурантом уголовного дела является водитель технически неисправного автомобиля Opel Astra, у которого не горела правая фара. По версии следствия, 10 октября примерно в 5:24 он ехал по ул. Дачной и при проезде регулируемого пешеходного перехода на перекрестке с ул. Коммунистической сбил пешехода. Водитель после ДТП скрылся с места происшествия.

Пострадавший же был доставлен с политравмой в больницу им. Семашко, где скончался от полученных травм.

Когда личность водителя была установлена, правоохранители обвинили его в ряде нарушений ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении места аварии.

Сейчас, как сообщили в прокуратуре Самарской области, следствие по уголовному делу закончено. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Самарской области Тимуром Масловым. После вручения фигуранту копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Самары.

По данным Волга Ньюс, погибшим является следователь-криминалист СУ СК РФ по Самарской области.