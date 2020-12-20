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ДТП Происшествия

В Тольятти скончался попавший под иномарку пенсионер

ТОЛЬЯТТИ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 19 декабря, в Тольятти в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 13:15 водитель Chevrolet Aveo ехал по ул. Новозаводской в направлении Обводного шоссе и в районе дома № 8а он сбил 80-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пешеход получил травмы и скончался в машине "скорой помощи".

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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