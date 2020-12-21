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Экономика и бизнес

В Октябрьске планируют создать "Парк поколений"

ОКТЯБРЬСК. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Октябрьска завершил поиск подрядчика, готового спроектировать новый городской объект - "Парк поколений". На техническую разработку общественной локации из местного бюджета готовы были выделить 5 млн рублей, однако победитель предложил услуги за меньшую сумму.

Парк поколений площадью более 2 га должен появиться на пересечении улиц Мичурина и Волго-Донской, в географическом центре Октябрьска. В технической документации отмечается, что это будет рекреационная зона на склонах холмов, разделенных небольшим ручьем.

Его проектирование будет осуществлять ООО "Берсо", предложившее выполнить работы за 825 тыс. рублей. Вторым участником торгов стало ООО "Донстройпроект", оценившее стоимость разработки проекта в 850 тыс. рублей.

Победителю электронных торгов нужно уложиться в срок до 10 февраля 2021 года.

Планируется, что в "Парке поколений" появятся современные точки активности для граждан - детские и спортивные площадки, беговая дорожка, скейт-парк, смотровая площадка и амфитеатр со сценой. Также будет возведен пешеходный мост через ручей на другую сторону холма, где впоследствии разместятся летние кемпинги, будут проходить фестивали и ярмарки, зимние катания с горок.

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