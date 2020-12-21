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Ветеранам Самарской области увеличат критерий нуждаемости для получения ЕДВ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с января 2021 г. будет увеличен критерий нуждаемости для получения ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) неработающими ветеранами ВОВ, труда, тружениками тыла, реабилитированными и репрессированными. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Необходимость увеличения критерия обосновывается тем, что в январе 2021 г. пенсии будут проиндексированы на 6,3%. В связи с этим свыше 22,4 тысячи неработающих ветеранов потеряют право на выплату.

Критерий нуждаемости также предлагается увеличить на 6,3% - с 23075,83 до 24529,61 рубля. В пояснительной записке отмечается, что это позволит сохранить право на ЕДВ указанным гражданам, несмотря на индексацию пенсии.

Средства на эти цели будут выделены из региональной казны.

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