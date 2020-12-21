Ветеранам Самарской области увеличат критерий нуждаемости для получения ЕДВ

В Самарской области с января 2021 г. будет увеличен критерий нуждаемости для получения ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) неработающими ветеранами ВОВ, труда, тружениками тыла, реабилитированными и репрессированными. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Необходимость увеличения критерия обосновывается тем, что в январе 2021 г. пенсии будут проиндексированы на 6,3%. В связи с этим свыше 22,4 тысячи неработающих ветеранов потеряют право на выплату.

Критерий нуждаемости также предлагается увеличить на 6,3% - с 23075,83 до 24529,61 рубля. В пояснительной записке отмечается, что это позволит сохранить право на ЕДВ указанным гражданам, несмотря на индексацию пенсии.

Средства на эти цели будут выделены из региональной казны.