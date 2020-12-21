В 2021 г. в Самарской области капитально отремонтируют более 2,5 тыс. жилых домов

Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало проект краткосрочного плана капитального ремонта МКД в Самарской области. План рассчитан на 2021-2023 годы и включает 5040 объектов, подлежащих обновлению.

В 2021 году планируется капитально отремонтировать 2520 многоквартирных домов. На эти цели выделено 6,73 млрд руб., из которых 2 млрд руб. поступят на ремонт жилья в Самаре.

В числе грядущих работ значатся ремонт крыш, фасада, фундамента, обновление внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений и т.д. Большинство МКД в самарском перечне построены в период с конца 1880-х до 1920х годов.

В 2022-м и 2023-м годах планируется отремонтировать по 1260 жилых объектов.

Не исключено, что цифры будут меняться. Тренд последних двух лет - уменьшение объемов капремонта. В начале декабря миэнерго опубликовало приказ о внесении изменений в краткосрочный план, рассчитанный на 2019-2021 годы. Так, в 2020 г. планировалось обновить 1411 домов, а в 2021 м - 2305, однако план был сокращен до 1368 и 2257 МКД, соответственно.

Напомним, ранее эксперт отрасли, руководитель регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских озвучил мнение, что проблемы ФКР можно решить сокращением количества домов, планируемых под ремонт.

"Одно из предложений - сократить количество домов, которые мы планируем под ремонт. Пусть будет меньше, да лучше. Пусть будет не 1300 домов, а 700-800. За счет этого шага можно поднять предельные стоимости работ, и тогда подрядчики на них пойдут", - прокомментировал он в интервью изданию.