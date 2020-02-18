Виктор Часовских: Проблемы ФКР можно решить сокращением количества домов, планируемых под ремонт

Фонд капитального ремонта и управляющие компании - пожалуй, главные темы, вызывающие много вопросов в общей проблематике жилищно-коммунального хозяйства. Причем данная проблематика имеет явно выраженную социальную окраску. О вопросах, возникающих в этой сфере, и о возможности их решения рассказал руководитель регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских.

- Еще осенью прошлого года появилась информация о том, что у Фонда капитального ремонта недостаточно средств на проведение плановых капитальных ремонтов жилых домов. Вы являетесь членом Наблюдательного совета ФКП. Что там происходит?

- Давайте так. Фонд капитального ремонта создан на основе требований федерального законодательства, это государственная организация. Фонд создало правительство Самарской области, а само содержание этой структуры - заработная плата, техника и все прочее - финансируется из бюджета области. Фонд не имеет права тратить собираемые деньги на иные цели, кроме как на проведение капитальных ремонтов.

Структура работает на основании региональной программы, утверждаемой постановлением правительства Самарской области. Есть краткосрочный план, сейчас он рассчитан на два года. Сегодня собираемость средств в нашем регионе 95 процентов, выше, чем в среднем по России. Реально же - более 100 процентов, так как учитываются долги за прошлые периоды.

Взнос в ФКП изменился только в 2020 году, в последние три года его не меняли. Но нужно понимать, что свои коррективы вносит инфляция, произошло изменение МРОТ, повысилась стоимость материалов и т.д. Поэтому правительство вынуждено было пойти на повышение размера взносов на капремонт, которое составило порядка 10%.

Много это или мало? Если берем среднюю двухкомнатную квартиру, то собственники будут платить больше на 38 рублей. Для кого-то это много, для кого-то мало.

В регионе увеличится тариф за капремонт В 2020 г. в Самарской области увеличится минимальный размер взносов за капремонт. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

И надо иметь в виду, что для определенных групп собственников есть льготы. Это инвалиды, ветераны, многодетные семьи и другие категории жителей. Все категории, имеющие право на льготы, получают компенсацию и по оплате взносов на капитальный ремонт.

- Как, помимо повышения взноса, можно решить проблемы ФКР?

- Программы, которые принимались, предусматривали ежегодный капремонт тысячи с лишним домов. Это достаточно большой объем, и ФКР сейчас не может выполнить эти требования.

Причин несколько. Первая - в том, что подрядные организации, которые должны проводить капитальный ремонт, сейчас неохотно идут на заключение договоров и не участвуют в конкурсах по выполнению работ по капитальному ремонту. До нынешнего года договорами предусматривалось, что ФКР оплачивает работы подрядчиков в течение 12 месяцев. Это слишком долго. Сейчас эта проблема частично решена: с конца 2019 года сроки сократились до девяти месяцев. Это уже плюс для подрядных организаций.

Вторая проблема - низкая ставка предельных стоимостей работ по капремонту. Подрядчики говорят, что и три года назад, и сейчас действует одна ставка, а ситуация-то изменилась. Повысились зарплаты, выросла стоимость материалов и т.д. То есть, говорят они, мы работаем ноль в ноль, а порой и в убыток. Поднимите ставку, чтобы мы хоть какую-то прибыль получали.

- Поднимут?

- Надеюсь, да, вопрос-то решать надо. Но, чтобы увеличить предельную стоимость работ, нужно взносы жильцов увеличить, что не совсем правильно. Сейчас подняли взносы, но это не решает всех проблем.

Одно из предложений - сократить количество домов, которые мы планируем под ремонт. Пусть будет меньше, да лучше. Пусть будет не 1300 домов, а 700-800. За счет этого шага можно поднять предельные стоимости работ, и тогда подрядчики на них пойдут.

Сейчас жителей волнуют две проблемы, связанные с капитальным ремонтом: качество выполняемых работ и сроки их проведения. Их необходимо решать. По качеству работ - нужно стимулировать подрядные организации, и они будут лучше работать. Главное в решении этого вопроса - контроль.

Будем активнее привлекать общественность к этому процессу. Сейчас у нас действует положение о приемке домов после капитального ремонта. В состав комиссии входят представители ФКР, подрядных организаций, органов местного самоуправления, общественного совета, уполномоченные лица управляющих компаний. Они, как никто, заинтересованы в том, чтобы работы были выполнены качественно.

- Как сейчас решаются проблемы с качеством уже проведенных работ?

- Есть гарантийный срок, в пределах которого подрядная организация должна исправить все то, что было сделано некачественно. ФКР этот механизм активно использует. Если подрядной организации уже нет, то фонд ищет другую организацию. Есть еще один момент: ФКР разрывает договоры с подрядными организациями, если они не соблюдают сроки выполняемых работ.

- Говоря о составе комиссий, вы упомянули управляющие компании. Насколько известно, здесь тоже есть проблемы. Глава одной из районных администраций как-то сетовала, что у них в районе 34 управляющие компании, а хватило бы трех-четырех...



- Конечно, было бы лучше, если бы была одна компания, с одной и спрос проще. Но никто не может запретить создавать и работать новым УК. Лицензионная комиссия уже выдала 485 лицензий. Отказать им в получении таких лицензий никто не имеет права.

Но вот когда власти сетуют на избыток таких компаний, я скажу, что здесь многое зависит именно от органа местного самоуправления. Администрация является собственником неприватизированного жилья. В Жилищном кодексе указано, что если УК не выполняет работы, предусмотренные договором, и есть жалобы от жителей в адрес администрации, то она должна провести проверку. Если претензии подтвердятся, то администрация должна организовать и провести общее собрание, чтобы изменить способ управления или сменить УК.

- А администрации пользуются таким механизмом?

- К сожалению, практически нет. Они говорят, что лицензионная комиссия выдает много лицензий. Но, извините, если вы хотите, чтобы нормально работала УК, вы можете инициировать общие собрания и уводить эти дома из управления плохих УК. Вот и все.

Но для этого надо работать с жителями. Не в каждом доме есть совет дома, не в каждом жильцы могут организоваться и выбрать УК. А у вас - администрации, как у собственников, такая возможность есть.

- А ведь часто процесс идет с другой стороны. Регистрируют УК, а потом начинают обходить квартиры, предлагая подписать бумагу о переходе в эту самую компанию.

- Здесь все зависит от жителей. Можно просить перейти в другую компанию, но собственники должны провести собрание и решить, переходить или нет. А людям приносят бумажки, и они зачастую, не глядя и не разбираясь, расписываются. Но это же неправильно! Надо знать, за что ты расписываешься.

- Нужны ли местным органам власти дополнительные полномочия, которые позволили бы регулировать деятельность управляющих компаний?

- Вся проблема законодательства ЖКХ в том, что оно федеральное. Здесь, на регион, на муниципалитеты практически никакие вопросы не вынесены. Все регулируется федеральным законодательством. Мы тоже неоднократно поднимали этот вопрос. В каждом регионе, в каждом муниципалитете есть свои особенности.

Я бы так предложил. Есть обязательные нормативы, которые должна выполнять управляющая компания, но, с учетом своей специфики, что-то можно добавлять и от региона. Например, в тех же вопросах по лицензированию.

Кстати, по инициативе нашей лицензионной комиссии и правительства области были добавлены требования к управляющим компаниям - об аннулировании лицензии, если у управляющей компании есть задолженность в сумме более трех периодов перед ресурсоснабжающими организациями. Это была наша инициатива, и она прошла.

- Насколько просто отозвать лицензию?

- Мы лицензии у УК аннулировали. Но, к сожалению, суды не всегда поддерживают решения по аннулированию лицензий у управляющих компаний, которые этого заслуживают. Например, если в течение шести месяцев УК не имеет домов, у нее должна быть аннулирована лицензия. Но суды не всегда идут на это. Я не понимаю, чем они руководствуются, когда закон есть и в нем есть такая прямая норма.

В любом случае мы будем продолжать работу по осуществлению контроля за деятельностью УК, и лучшими помощниками нам в этом были и будут наши общественные активисты.