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ЖКХ и благоустройство Общество

В регионе увеличится тариф за капремонт

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 г. в Самарской области увеличится минимальный размер взносов за капремонт. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Фото: Игорь Казановский

Согласно документу, для многоквартирных домов, имеющих этажность до пяти этажей включительно, тариф составит 6,28 руб. за 1 кв. метр. Для домов от шести этажей и выше, в том числе, домов переменной этажности, с одной из частей дома выше шести этажей — 7,22 руб. за 1 кв. метр.

Напомним, сейчас собственники жилья в многоэтажках платят 6,52 руб. за 1 кв. м, в домах с этажностью ниже пяти — 5,67 рублей.

Ранее с просьбой увеличить тариф  в правительство области обращался попечительский совет Фонда капремонта. Обращение было принято по итогам заседания совета, прошедшего 13 августа, где была озвучена информация о том, что на конец 2019 г. дефицит средств в ФКР достигнет 4,4 млрд рублей.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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