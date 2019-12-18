В регионе увеличится тариф за капремонт

В 2020 г. в Самарской области увеличится минимальный размер взносов за капремонт. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Согласно документу, для многоквартирных домов, имеющих этажность до пяти этажей включительно, тариф составит 6,28 руб. за 1 кв. метр. Для домов от шести этажей и выше, в том числе, домов переменной этажности, с одной из частей дома выше шести этажей — 7,22 руб. за 1 кв. метр.

Напомним, сейчас собственники жилья в многоэтажках платят 6,52 руб. за 1 кв. м, в домах с этажностью ниже пяти — 5,67 рублей.

Ранее с просьбой увеличить тариф в правительство области обращался попечительский совет Фонда капремонта. Обращение было принято по итогам заседания совета, прошедшего 13 августа, где была озвучена информация о том, что на конец 2019 г. дефицит средств в ФКР достигнет 4,4 млрд рублей.