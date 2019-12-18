Областное правительство: тариф на капремонт остается ниже экономически обоснованного

Даже после увеличения размеров взносов на капремонт в Самарской области их величина остается ниже экономически обоснованного уровня: для домов до пяти этажей на 59%, от шести этажей и выше - на 36%. Эту разницу покрывает областной бюджет, сообщили в правительстве региона.

Напомним, с 1 января 2020 г. взносы на капремонт составят для домов до пяти этажей включительно - 6,28 руб., от шести этажей и выше - 7,22 руб. (в настоящее время 5,67 руб. и 6,52 руб., соответственно).

Как отмечают в областном правительстве, в Самарской области взносы на капремонт остаются значительно ниже, чем в среднем по РФ и ПФО даже с учетом сегодняшней корректировки, и за шесть лет они корректировались всего дважды, в целом на 11,7%, в то время как индекс потребительских цен вырос более чем на 40%.

Кроме того, из областного бюджета будут финансировать и работы по капитальному ремонту домов, которые являются объектами культурного наследия. Несмотря на то что реставрация таких домов значительно дороже, для их жителей размер взносов сохраняется тем же, как для жителей обычных многоэтажек.

В правительстве также обещают пересмотреть региональный стандарт стоимости ЖКУ, чтобы компенсировать льготным категориям граждан изменение размеров взносов.