16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областное правительство: тариф на капремонт остается ниже экономически обоснованного Власти рассмотрят вопрос о включении Южного города и Кошелев-парка в границы Самары Глава департамента информтехнологий уходит в отставку Благодаря системе "Безопасный город" количество ДТП на автодорогах области снизилось на 8,8% Самарская область - на третьем месте среди регионов страны по показателям исполнения национальных проектов

Облправительство Власть и политика

Областное правительство: тариф на капремонт остается ниже экономически обоснованного

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Даже после увеличения размеров взносов на капремонт в Самарской области их величина остается ниже экономически обоснованного уровня: для домов до пяти этажей на 59%, от шести этажей и выше - на 36%. Эту разницу покрывает областной бюджет, сообщили в правительстве региона.

Напомним, с 1 января 2020 г. взносы на капремонт составят для домов до пяти этажей включительно - 6,28 руб., от шести этажей и выше - 7,22 руб. (в настоящее время 5,67 руб. и 6,52 руб., соответственно).

Как отмечают в областном правительстве, в Самарской области взносы на капремонт остаются значительно ниже, чем в среднем по РФ и ПФО даже с учетом сегодняшней корректировки, и за шесть лет они корректировались всего дважды, в целом на 11,7%, в то время как индекс потребительских цен вырос более чем на 40%.

Кроме того, из областного бюджета будут финансировать и работы по капитальному ремонту домов, которые являются объектами культурного наследия. Несмотря на то что реставрация таких домов значительно дороже, для их жителей размер взносов сохраняется тем же, как для жителей обычных многоэтажек.

В правительстве также обещают пересмотреть региональный стандарт стоимости ЖКУ, чтобы компенсировать льготным категориям граждан изменение размеров взносов.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5