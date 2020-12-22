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Строительство Строительство и недвижимость

На строительство очистных сооружений в Похвистнево выделили 497,8 млн рублей

ПОХВИСТНЕВО. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МКУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" г. Похвистнево объявило аукцион на поиск подрядчика, который спроектирует и построит очистные сооружения канализации в городе.

На эти цели из городского и регионального бюджетов выделено 497,8 млн рублей. В 2021 г. планируется освоить 294,9 млн рублей, в 2022-м - 202,8 млн рублей. Проектируемые сооружения будут размещены в северо-западной части города. ИХ производительность утверждена согласно заданию на проектирование: 4000 кубометров/сутки, или 166,7 м3/час.

В техническом задании прописано, какой должна быть последовательность процесса очистки: "сбор и объединение бытовых отходов, далее - подача в производственный корпус на механическую очистку, после нее - на установки полной биологической очистки. Далее сток направляется на выпуск в коллектор для сброса в реку Большой Кинель". Срок службы будущего объекта должен составить не  менее 50 лет.

Контракт с подрядчиком заключат до 31 мая 2022 года.

Строительство очистных сооружений запланировано в рамках реализации национального проекта "Экология", утвержденного президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" и государственных программ Самарской области - "Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области на 2014-2020 гг.", "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" на 2019-2024 годы, сообщается на сайте минэнерго региона.

Ранее планировалось, что строительство объекта в Похвистнево будет финансироваться с привлечением средств вышестоящего бюджета: из федеральной казны на эти цели было выделено 354,8 млн рублей.

Также, согласно ранее утвержденному графику, размещенному на сайте минэнерго, работы должны были начаться еще в апреле 2020 г., а завершиться в декабре 2021 года. Предельная стоимость строительства очистных сооружений в Похвистнево была оценена в 424,1 млн рублей.

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