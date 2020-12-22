Два человека погибли и три пострадали в ДТП под Самарой

Во вторник, 22 декабря, около 10 часов утра на 31 км трассы "Самара — Волгоград" неподалеку от Новокуйбышевска произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Nissan Qashqai, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, перед столкновением иномарка выехала на встречную полосу.
Два человека, находившиеся в автомобиле Lada Priora погибли, еще два - пострадали. Также травмы получил один человек, находившийся в автомобиле Nissan Qashqai.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося.