Два человека погибли и три пострадали в ДТП под Самарой

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Во вторник, 22 декабря, около 10 часов утра на 31 км трассы "Самара — Волгоград" неподалеку от Новокуйбышевска произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Nissan Qashqai, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.