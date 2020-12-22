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ДТП Происшествия

Автомобилистку, сбившую ребенка в Новокуйбышевске, лишили водительских прав

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 декабря, в Новокуйбышевске в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 7:38 38-летняя женщина ехала на Mercedes GL400 по пр. Победы и напротив дома № 20 сбила 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

После ДТП автомобилистка отвезла ребенка домой и уехала. Позже пострадавшую доставили в больницу и госпитализировали.

Сотрудники полиции разыскали водителя, суд лишил ее на год водительских прав.

Гид потребителя

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