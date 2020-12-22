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Происшествия

В Тольятти росгвардейцы задержали уклониста

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти экипаж вневедомственной охраны задержали 20-летнего парня, находившегося в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Возле дома на ул. Мира правоохранители заметили подозрительного молодого человека. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться. Юношу остановили, оказалось, что он находится в розыске. Парень получил повестку, но не явился в военный комиссариат.

Теперь в отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной службы").

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