В Тольятти росгвардейцы задержали уклониста

В Тольятти экипаж вневедомственной охраны задержали 20-летнего парня, находившегося в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Возле дома на ул. Мира правоохранители заметили подозрительного молодого человека. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться. Юношу остановили, оказалось, что он находится в розыске. Парень получил повестку, но не явился в военный комиссариат.

Теперь в отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной службы").