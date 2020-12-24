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Суды Происшествия

Самарчанка подделала документы ветерана боевых действий и получила 500 тыс. руб. выплат

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самары признана виновной в подделке документов. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок полтора года условно, с испытательным сроком один год.

Согласно материалам уголовного дела, 63-летняя женщина в 2002 г. изготовила поддельные справки, свидетельствующие об ее участии в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. На основании данных документов ей был присвоен статус ветерана боевых действий и Управлением Пенсионного фонда России по Самарской области с 2006 по 2019 гг. осуществлялись соответствующие ежемесячные выплаты, которые использовались ей по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 500 тыс. рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района СУ УМВД России по Самаре в отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В ходе следственных действий женщина признала свою вину и возместила нанесенный ущерб. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу.

Приговор вступил в законную силу.

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