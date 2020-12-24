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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области торговцы смогут перейти на патентную систему налогообложения

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы приняли изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения. Перейти на этот налоговый режим с 1 января 2021 года сможет большинство предпринимателей, занятых в торговле.

Принятые изменения позволят снизить налоговую нагрузку на малый бизнес и упростить процедуру расчета налогов.

Кроме того, предприниматели, использующие патент, теперь смогут воспользоваться правом с 1 января 2021 года уменьшать общую сумму налога, начисленную за налоговый период, на сумму страховых взносов.

Также в региональном законе предусматривается повышение порога ограничения площадей объектов стационарной торговли и предприятий общественного питания с 50 до 150 кв. м. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Напомним, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Предприниматели, работавшие по этой системе, должны выбрать один из альтернативных режимов налогообложения: упрощенная, патентная системы, налог на профессиональный доход и единый сельскохозяйственный налог. В настоящее время в Самарской области 45663 предпринимателя применяют ЕНВД. До конца года каждый из них должен сделать выбор и уведомить налоговые органы.

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