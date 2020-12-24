В 2020 г. в Самарской области впервые за 10 лет отмечается положительный баланс межрегиональной миграции

В четверг, 24 декабря, губернатор Дмитрий Азаров в большом интервью по итогам 2020 года отметил положительный баланс в межрегиональной миграции для Самарской области.

Миграционный прирост - разность между числом прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из нее за определенный срок, и в Самарской области впервые за десятилетия он стал положительным, подчеркнул губернатор.

"Если говорить о миграции между регионами нашей страны, то здесь есть очень обнадеживающий меня тренд. Долгие годы из Самарской области уезжали люди, регион терял тысячи людей в этой борьбе за таланты, за умы, за рабочие руки. В 2017 году по межрегиональной миграции Самарская область потеряла 5357 человек, в 2018 году - 4012 человек, в 2019-м - 1563 человек. Такова была разница между тем количеством людей, которые приехали в наш регион и уехали. А за девять месяцев текущего года - плюс 450 человек! Мы постепенно улучшаем инвестиционный климат, уровень благоустройства наших городов. Работы еще непочатый край, мы только в начале пути, но уже на это обращаем внимание. И, наверное, лучшим индикатором служит желание людей приехать в Самарскую область. В этом году мы (впервые за десятилетия!) фиксируем прирост", - рассказал глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что этот тренд показывает уровень привлекательности субъекта РФ для жителей региона и других территорий.

"В Самарской области должно быть комфортно и жить, и работать. И приток населения - лучший индикатор", - отметил глава региона.