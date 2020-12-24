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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров не исключил смены ряда глав до конца 2020 года

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интервью об итогах 2020 года в четверг, 24 декабря, губернатор Самарской области рассказал и о кадровых решениях, которые коснутся смены глав муниципалитетов.

Как отметил глава региона, в одних муниципальных образованиях уже произошли смены глав, в других еще грядут перестановки.

"У нас произошли смены глав муниципальных образований, по разным причинам. Связано это и с моими визитами на территорию, с жесткими оценками, и с обращениями людей, которые живут в тех или иных районах или городах. На мнение людей реагировать буду всегда", - заявил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в некоторых случаях новые главы муниципалитетов показывают результаты не хуже опытных управленцев.

"Совсем недавно отмечали сельские районы, которые показали лучшие результаты по итогам сельскохозяйственного года. Приятно было отметить Ставропольский район, где глава работает недавно, Кошкинский район, где главой стал бывший главврач центральной районной больницы, - рассказал Дмитрий Азаров. - Мерило всему - результат. Уровень доверия, взаимодействие с людьми, сельскохозяйственными производителями позволяют выводить район в орбиту передовиков. Это действительно важно".

В самом конце года заменили главу Большеглушицкого района. "Для этого были свои основания. Думаю, что в ближайшие дни поменяются главы еще двух южных районов. По одному из них есть массовые обращения со стороны жителей и предпринимателей. Некоторые вещи говорят о том, что есть злоупотребление. Конечно, решение будет принято", - заявил губернатор.

При оценке эффективности применяются те же показатели, что и для региональных команд со стороны федерального центра.

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